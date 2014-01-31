أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتلتيكو مدريد يستعيد ريباس من فولفسبورج

Google+ Print
أتلتيكو مدريد يستعيد ريباس من فولفسبورج أتلتيكو مدريد يستعيد ريباس من فولفسبورج

مدريد، (إفي): نجح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في استعادة صانع الالعاب البرازيلي دييجو ريباس على سبيل الإعارة من فولفسبورج الألماني حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكدته تقارير صحفية اليوم.

وذكرت صحيفتا (ماركا) و(أس) أن أتلتيكو توصل لاتفاق مع دييجو في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوية للانضمام اليه مجددا حتى يونيو/حزيران المقبل، لحين انتهاء عقده مع النادي الألماني.

وأكد كلاوس ألوفس، المدير الرياضي لفولفسبورج، لصحيفة (كيكر) الألمانية أن الاتفاق تم بالفعل مع النادي الإسباني، وأن الاعلان الرسمي سيتم في غضون ساعات.

وسبق أن تألق ريباس (28 عاما) مع أتلتيكو في موسم 2010-2011 ونجح في قيادته للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وأبدى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سعادته بعودة دييجو، لاعب بورتو وفيردر بريمن ويوفنتوس السابق، الذي سينعش خط وسط الروخيبلانكوس في المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث ينافس الفريق على قمة الليجا، كما بلغ نصف نهائي كأس الملك (لملاقاة ريال مدريد)، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام ميلان الإيطالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع