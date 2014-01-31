أتلتيكو مدريد يستعيد ريباس من فولفسبورج

مدريد، (إفي): نجح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في استعادة صانع الالعاب البرازيلي دييجو ريباس على سبيل الإعارة من فولفسبورج الألماني حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكدته تقارير صحفية اليوم.

وذكرت صحيفتا (ماركا) و(أس) أن أتلتيكو توصل لاتفاق مع دييجو في آخر أيام موسم الانتقالات الشتوية للانضمام اليه مجددا حتى يونيو/حزيران المقبل، لحين انتهاء عقده مع النادي الألماني.

وأكد كلاوس ألوفس، المدير الرياضي لفولفسبورج، لصحيفة (كيكر) الألمانية أن الاتفاق تم بالفعل مع النادي الإسباني، وأن الاعلان الرسمي سيتم في غضون ساعات.

وسبق أن تألق ريباس (28 عاما) مع أتلتيكو في موسم 2010-2011 ونجح في قيادته للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وأبدى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سعادته بعودة دييجو، لاعب بورتو وفيردر بريمن ويوفنتوس السابق، الذي سينعش خط وسط الروخيبلانكوس في المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث ينافس الفريق على قمة الليجا، كما بلغ نصف نهائي كأس الملك (لملاقاة ريال مدريد)، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام ميلان الإيطالي.