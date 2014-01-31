إقالة مجلس راسينج وتعيين آخر جديد وتغريمه

مدريد، (إفي): اتخذت جمعية المساهمين بنادي راسينج سانتاندير الإسباني اليوم بالإجماع قرارا بإقالة مجلس الإدارة برئاسة أنخل لافين، وتعيين مجلس جديد يترأسه توتو سانيودو.

واختير توتو، لاعب وسط الفريق سابقا، على رأس مجلس جديد مكون من ثمانية أشخاص، من بينهم حارسي المرمى السابقين باكو ليانيو وبدرو ألبا.

يأتي القرار على خلفية انسحاب فريق كرة القدم الليلة الماضية من مباراة إياب ربع نهائي كأس الملك امام ريال سوسييداد احتجاجا على التأخر في دفع رواتب اللاعبين وموظفي النادي منذ نحو ستة أشهر، بجانب رفض مجلس إدارة لافين للاستقالة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني اليوم معاقبة نادي راسينج سانتاندير بحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك بعد واقعة الانسحاب من مباراة الأمس.

كما سيتم تغريم النادي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية حاليا، مبلغ ثلاثة آلاف وستة يورو.

ورفض لاعبو راسينج خوض مباراة إياب ربع نهائي الكأس، مما اضطر الحكم لإلغائها وإعلان الفريق الضيف فائزا.

وبذلك تأكدت مواجهة ريال سوسييداد لبرشلونة في نصف نهائي البطولة.

ورغم أن الحكم أطلق صافرة البداية، قرر اللاعبون البقاء متسمرين في دائرة منتصف الملعب، وضع كل منهم ذراعه على كتف زميله، كتعبير عن الاتحاد ضد رئيس النادي، والإصرار على عدم اللعب.

ولم ينتظر الحكم أكثر من 40 ثانية حتى قرر إلغاء المباراة، علما بأن ريال سوسييداد فاز في الذهاب على ملعبه 3-1.

ونجح راسينج، متصدر مجموعته بدوري الدرجة الثانية (ب) في الوصول لربع نهائي الكأس بعد الإطاحة بفريقي إشبيلية وألميريا، اللذين يلعبان بدوري الأضواء (الليجا).