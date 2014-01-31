الدوري الإنجليزي يحقق رقما قياسيا في قيمة صفقات 2013-2014

لندن، (إفي): حقق الدوري الإنجليزي رقما قياسيا في قيمة صفقات الانتقالات، بعدما وصلت إلى 877 مليون يورو، خلال موسم 2013-2014 الجاري.

وضرب "البريميير" رقمه السابق، بفضل قيمة صفقة الويلزي جاريث بيل، والتي قدرت بـ115 مليون يورو، بينما كانت قيمة صفقات خروج لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوية إلى 85 مليون يورو، بينما قاموا بتعاقدات بقيمة 145 مليون.

ومن ضمن الصفقات الهامة التي شهدها موسم الانتقالات الشتوية، هي انتقال لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

بينما تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط المصري محمد صلاح في صفقة وصلت قيمتها إلى 16 مليون يورو.

بينما اقترب موناكو الفرنسي من التعاقد مع البلغاري ديميتار برباتوف (33 عاما)، لسد الفراغ الذي تركه غياب النجم الكولومبي رداميل فالكاو بسبب الإصابة.