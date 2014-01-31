فاران قد يعود للعب أمام بلباو بعد غياب شهرين

مدريد،(إفي): بعد غياب طويل، أصبح بمقدور النجم الفرنسي الصاعد رافائيل فاران المشاركة مع فريقه ريال مدريد أمام أثلتيك بلباو الأحد المقبل في قمة الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وحرمت الإصابة الريال من جهود مدافعه الشاب أكثر من شهرين، لكن بعد اكتمال مرحلة التعافي بات قريبا من دخول قائمة مباراة بلباو.

ولم يخض فاران أي مباراة مع الميرينجي منذ التاسع من نوفمبر من العام الماضي خلال مباراة ريال سوسييداد على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أصيب بعدها في الركبة مع منتخب فرنسا اثناء الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال البرازيل امام أوكرانيا.

وتدرب فاران طوال الأشهر الماضية بشكل منفرد حتى تحسنت حالة ركبته، وأصبح قادرا على اللعب.

ووقع النجم الفرنسي ضحية للإصابات منذ نهاية الموسم الماضي.