كيري: العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بسبب التجسس

أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة ببرلين بأن العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بعد الكشف عن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الاميركية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال كيري إثر اجتماعه بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الولايات المتحدة تأخذ مأخذ الجد غضب الألمان الذي اشتد خصوصاً بعد الكشف عن تجسس الوكالة الأميركية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجوال.

وأضاف كيري: “أرغب في أن أقول للألمان أن الأمر ليس سراً، نحن نمر بفترة عاصفة”، ورداً على سؤال عن اتفاق عدم التجسس الذي ترغب ألمانيا في إبرامه مع الولايات المتحدة، رد كيري بحذر أن ميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما “يبحثانه”.

وأكد أن “المباحثات ستستمر بين أجهزة استخباراتنا”، مشددا على أن الولايات المتحدة حريصة على قضايا حماية الدوائر الخاصة، وتابع: “نحن ملتزمون بالكامل بالسعي الى طي صفحة (فضيحة المخابرات الأميركية) بالشكل الملائم”.

وشدد كيري الذي توقف في برلين في طريقه الى ميونيخ حيث سيشارك في مؤتمر حول الأمن، على أنه هناك “تاريخ طويل من التعاون المكثف بين الولايات المتحدة والمانيا حول ملفات معقدة مثل مكافحة الارهاب والامن القومي والدفاع”.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ الصيف الماضي حين بدأت تتسرب معلومات في شأن انشطة وكالة الامن القومي الاميركية كشفها المستشار السابق لديها ادوارد سنودن.