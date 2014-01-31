أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كيري: العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بسبب التجسس

Google+ Print
كيري: العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بسبب التجسس كيري: العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بسبب التجسس

وزير الخارجية الأميركي جون كيري

أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة ببرلين بأن العلاقات الأميركية الألمانية تمر بـ”فترة عاصفة” بعد الكشف عن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الاميركية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال كيري إثر اجتماعه بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الولايات المتحدة تأخذ مأخذ الجد غضب الألمان الذي اشتد خصوصاً بعد الكشف عن تجسس الوكالة الأميركية على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجوال.

وأضاف كيري: “أرغب في أن أقول للألمان أن الأمر ليس سراً، نحن نمر بفترة عاصفة”، ورداً على سؤال عن اتفاق عدم التجسس الذي ترغب ألمانيا في إبرامه مع الولايات المتحدة، رد كيري بحذر أن ميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما “يبحثانه”.

وأكد أن “المباحثات ستستمر بين أجهزة استخباراتنا”، مشددا على أن الولايات المتحدة حريصة على قضايا حماية الدوائر الخاصة، وتابع: “نحن ملتزمون بالكامل بالسعي الى طي صفحة (فضيحة المخابرات الأميركية) بالشكل الملائم”.

وشدد كيري الذي توقف في برلين في طريقه الى ميونيخ  حيث سيشارك في مؤتمر حول الأمن، على أنه هناك “تاريخ طويل من التعاون المكثف بين الولايات المتحدة والمانيا حول ملفات معقدة مثل مكافحة الارهاب والامن القومي والدفاع”.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ الصيف الماضي حين بدأت تتسرب معلومات في شأن انشطة وكالة الامن القومي الاميركية كشفها المستشار السابق لديها ادوارد سنودن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا