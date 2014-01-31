صلاح يطلق 10 رصاصات في أول ظهور بقميص تشيلسي

الانتقال إلى ستامفورد بريدج، تاريخ اللاعبين العرب، ورفضه مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب.. أمور تحدث بشأنها محمد صلاح في حواره الأول مع الموقع الرسمي لناديه الجديد تشيلسي.

صلاح انتقل من بازل إلى تشيلسي في يناير الجاري في أكبر انتقال في تاريخ الكرة المصرية.

وفضل الجناح الدولي صاحب الـ21 عاما الانتقال إلى فريق جوزيه مورينيو على ليفربول الذي سعى لضمه.

"لقد كانت سنة رائعة لي لأنني انتقلت إلى تشيلسي عقب العام الأول لي في أوروبا".

"اللعب في أوروبا صعب على أي لاعب ولكن الآن أنا ألعب في تشيلسي في العام الثاني لي وهذا رائع بالنسبة لي، فليس من السهل أن تلعب لتشيلسي الذي يمتلك لاعبين جيدين جدا في مركزي.. ولكني سأقدم أفضل ما لدي لنرى بعدها ماذا سيحدث".

"لقد كان من الجيد أن أسجل هدفا في تشيلسي عقب مرور 87 دقيقة، ولكن الآن أتمنى أن أبدا التسجيل لتشيلسي وليس في مرماه".

"قرأت كلمات مورينيو عني وأنا أريد أن ألعب بشكل جيد دائما، فأنا استطيع اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر.. أو خلف المهاجمين ولكن ليس بنفس الكفاءة".

"احترم مسؤولي ليفربول ولكني في تشيلسي الآن، فمورينيو تحدث معي بشكل مباشر وتشيلسي قدم عرضا أفضل لبازل وهكذا سارت الأمور".

"أنا أحب أنا أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي عادة، فهي مباريات مفتوحة".

"الجميع قالوا لي أن لندن مدينة لطيفة، وأني سأحبها".

"أنا لاعب كرة قدم ولست سياسي، فأنا احترم الجميع بصرف النظر عن جنسياتهم وليس لدي مشكلة مع أي شخص.. فأنا هنا للعب كرة القدم".

"المجئ إلى تشيلسي الفريق الكبير أمر رائع لأي شخص وليس لي فقط.. وأتمنى أن أنجح في اللعب هنا بشكل دائم وأن أمتلك مسيرة جيدة".

"انتقالي إلى هنا مختلف فلم ينجح الكثير من اللاعبين العرب في اللعب في أوروبا ولفرق كبيرة، ومن الممكن أن يتابعني الآن الكثير من الناس لأنني ألعب في تشيلسي.. وفي مصر لم يصل لاعبون لأعلى مستوى في أوروبا ولذلك هذا مختلف".