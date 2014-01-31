أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تشييع عبدالله عمران تريم إلى مثواه الأخير

Google+ Print
تشييع عبدالله عمران تريم إلى مثواه الأخير تشييع عبدالله عمران تريم إلى مثواه الأخير

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم "الجمعة" فقيد الوطن والصحافة الخليجية والعربية الدكتور عبدالله عمران تريم رئيس مجلس ادارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر الذي وافته المنيه أمس  حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد الملك فيصل، ووري جثمانه الثرى في مقبرة جبيل بالشارقة.


> وتقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جموع المصلين على الفقيد، وشاركوا في التشييع والدفن.


> وشارك في مراسم التشييع والدفن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.


> كما شارك في التشييع والصلاة عدد كبير من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع كبير من المواطنين والمقيمين الذين تضرعوا إلى الله تعالى أن يرحم الفقيد ويدخله فسيح جنانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية