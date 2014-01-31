تشييع عبدالله عمران تريم إلى مثواه الأخير

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم "الجمعة" فقيد الوطن والصحافة الخليجية والعربية الدكتور عبدالله عمران تريم رئيس مجلس ادارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر الذي وافته المنيه أمس حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد الملك فيصل، ووري جثمانه الثرى في مقبرة جبيل بالشارقة.



> وتقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة جموع المصلين على الفقيد، وشاركوا في التشييع والدفن.



> وشارك في مراسم التشييع والدفن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.



> كما شارك في التشييع والصلاة عدد كبير من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع كبير من المواطنين والمقيمين الذين تضرعوا إلى الله تعالى أن يرحم الفقيد ويدخله فسيح جنانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.