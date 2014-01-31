انتهاء مظاهرات الإخوان بالمنيا بسبب ضعف أعداد المشاركين بها

انتهت مظاهرات ومسيرات الإخوان بالمنيا مبكراً بسبب ضعف أعداد المشاركين بها ولم تخرج بالمحافظه سوي 3 مسيرات بمدينة سمالوط وقرية دلجا بمركز ديرمواس وحي أبو هلال بمدينة المنيا.

حيث تفرق عددا محدودا من أنصار الإخوان بحي أبوهلال أثناء استعدادهم للإنطلاق بمسيره بسبب ضعف عدد المشاركين وفي قرية دلجا ايضا تفرقت مسيره محدوده لأنصار الرئيس المعزول بعد انطلاقها من امام احد المساجد بدقائق.

كما تفرقت مسيره اخوانيه انطلقت من أمام مسجد عبد الجواد سالم بمدينة سمالوط بسبب قلة الأعداد ودون وقوع اي مصادمات او إشتباكات مع قوات الأمن ورجال الشرطه.