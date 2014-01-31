تشيلسي يضم مدافع سانت إيتيان

أتمم تشيلسي التعاقد مع كورت زوما مدافع سانت إيتيان الفرنسي لمدة خمسة مواسم ونصف.

ودخل تشيلسي في صراع مع مانشستر يونايتد لضم المدافع صاحب الـ19 عاما، قبل أن ينجح في حسم الصفقة.

وكان زوما الذى يبلغ من العمر 19 عاما قد كشف فى وقت سابق من الشهر الحالى ان جوزيه مورينيو مدرب البلوز تحدث معه هاتفيا بنفسه وعرض عليه الانتقال الى ستامفورد بريدج.

وقال جوزيه مورينيو للصحفيين: "سيستمر زوما لاعبا في سانت إيتيان حتى يوليو المقبل".

وجذب زوما اهتمام عدد من الأندية، رغم العقوبة الطويلة التي وقعت عليه في نوفمبر الماضي بسبب التدخل العنيف على لاعب وسط سوشو الفرنسي توماس جوربيرت، والذي تسبب في كسر قدم الأخير.

الصفقة هي الثالثة لتشيلسي في يناير بعد ضم نيمانيا ماتيتش ومحمد صلاح.