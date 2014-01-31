مويس يستبعد ضم لاعبين في أخر أيام سوق الانتقالات

استبعد ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد إبرام صفقات جديدة في أخر أيام سوق الانتقالات الشتوية الذي ينتهي يوم الجمعة.

وضم مانشستر يونايتد صانع الألعاب خوان ماتا من تشيلسي في صفقة قياسية مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وقال مويس للصحفيين: "أغلقوا كاميراتكم لأنكم لن تحتاجوها، فقد أنهينا عملنا في موسم الانتقالات".

وأوضح "لست محبطا لأننا تعاقدنا مع لاعب واحد فقط، فقد قلت في بداية موسم الانتقالات أننا لن ننفق كثيرا، وماتا هو كل شئ أردته".

وأتم "سنمنح الفرصة لعدد من لاعبينا الصغار للخروج معارين قبل نهاية اليوم، ونأمل في أن يجنوا الخبرة ويعودوا إلينا بشكل أفضل".