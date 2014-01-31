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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء إلى أسرة عبدالله تريم

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء إلى أسرة عبدالله تريم محمد بن راشد يقدم واجب العزاء إلى أسرة عبدالله تريم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء الى نجلي وذوي المرحوم عبدالله عمران تريم .


> وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساء اليوم بزيارة خيمة العزاء بمنزل الفقيد في الشارقة حيث أعرب سموه لنجلي الفقيد خالد وعمران عن صادق عزائه ومواساته لوفاة والدهما راجيا الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمهما واسرته جميل الصبر وحسن العزاء.


> وقدم واجب العزاء الى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد جمعة النابودة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من اصحاب المعالي الوزراء واعيان البلاد والقيادات الصحفية والاعلامية وكبار المسئولين في الدولة.

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