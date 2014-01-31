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الزمالك يوضح سبب استبعاد فتح الله وسمير أمام بتروجيت

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الزمالك يوضح سبب استبعاد فتح الله وسمير أمام بتروجيت الزمالك يوضح سبب استبعاد فتح الله وسمير أمام بتروجيت

كشف هشام يكن مدرب الزمالك عن الأسباب الفنية التي أدت لاستبعاد محمود فتح الله قلب دفاع الفريق، وأحمد سمير الظهير الأيمن من قائمة مباراة بتروجيت الأحد المقبل.

وكان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني قد أعلن قائمة تضم 20 لاعبا ليس من بينها الثنائي فتح الله وسمير على الرقم من تواجدهما أساسيين أمام المنيا.

وقال يكن في تصريحات للصحفيين تابعها مراسل FilGoal.com الجمعة: "الزمالك يلعب مباراة كل أربعة أيام، وتجديد دماء الفريق مطلوبة".

وأضاف "قدرات فتح الله وسمير البدنية ستعيقهم عن حمل المباريات المتتالية بهذه السرعة، لذا فضل ميدو الاعتماد على أسماء شابة".

وتابع مدرب الزمالك "بتروجيت يمتاز بالسرعة، ونحتاج سرعات في هذه المباراة وهو ما تم مراعاته في اختيارات ميدو".

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