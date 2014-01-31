نيكول سابا: يارا تفوقت على نانسي عجرم

أكّدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها لم تحسم قرارها بخصوص الغناء باللهجة الخليجية، وقالت إنها تخشى ألا تليق اللهجة عليها مؤكدة خشيتها من الإقدام على خطوة قد لا تناسبها.

وأضافت نيكول خلال تصريحاتها أمس في برنامج "نجوم على الهواء"، أن المطربة يارا هي من أفضل المطربات اللواتي غنين باللهجة الخليجية، ورأت أنها تفوقت على نانسي في ذلك.

ونفت نيكول ما يقال عن وجود حرب خفية بين فنانات لبنان مثلما يشاع، مستشهدة بالصور التي تنشرها فنانات لبنان على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن ما يجمع بينها وبين زميلاتها اللبنانيات هو الاحترام، لكنها من ناحية أخرى قالت إن العلاقة لا تصل إلى مستوى حميم.

ومن الفنانين اللذين تستمع إليهم نيكول قال إنها تحب شيرين وباركت لها ألبومها الجديد، كما قالت إنها تحب الاستماع إلى آصاله وحسين الجسمي ومن لبنان تحب كارول سماحة.

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