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زيادة وزن سمية الخشاب تبعد المخرجين عنها

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زيادة وزن سمية الخشاب تبعد المخرجين عنها زيادة وزن سمية الخشاب تبعد المخرجين عنها

علمت "سيدتي نت :من مصادر مقربة من الفنانة سمية الخشاب، أنّ هذه الأخيرة تفكر بشكل جدي بإجراء عملية لشفط ، لأنها لا تستطيع إتباع نظام غذائي لفترة طويلة إذ أن الأمر يصيبها بالاكتئاب والملل.
سمية التي نفت مراراً هذا الأمر، تلقت نصيحة من إحدى صديقاتها في لبنان، بضرورة إجراء العملية خاصة أنها بعيدة منذ فترة طويلة عن السينما التي سبق وقدمت فيها أفلام حققت نجاحا كبيراً، إلا أنّ زيادة وزنها بشكل كبير أبعد المخرجين عنها.

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