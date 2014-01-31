زيادة وزن سمية الخشاب تبعد المخرجين عنها

علمت "سيدتي نت :من مصادر مقربة من الفنانة سمية الخشاب، أنّ هذه الأخيرة تفكر بشكل جدي بإجراء عملية لشفط الدهون، لأنها لا تستطيع إتباع نظام غذائي لفترة طويلة إذ أن الأمر يصيبها بالاكتئاب والملل.

سمية التي نفت مراراً هذا الأمر، تلقت نصيحة من إحدى صديقاتها في لبنان، بضرورة إجراء العملية خاصة أنها بعيدة منذ فترة طويلة عن السينما التي سبق وقدمت فيها أفلام حققت نجاحا كبيراً، إلا أنّ زيادة وزنها بشكل كبير أبعد المخرجين عنها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"