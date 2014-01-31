لماذا اقتحم عبدالله الرويشد حفل أبو بكر سالم؟

ضمّ مهرجان "ربيع سوق واقف" ضمن ليلته الغنائية السادسة فنانين كبيرين في العالم العربي، هما اليمني أبو بكر سالم والكويتي عبدالله الرويشد.

قدم أبو بكر أجمل أغانيه وسط حضور جماهيري كبير. فعاش معه بسعادة بعدما اطمأن لصحته. بدوره خاطبه أبو بكر بمحبة كبيرة واعداً إياهم بليلة يستمتعون بها كما يستمتع هو بوجودهم معه. فغنّى" وين صندوق الكتب والطوابع". فعلا حماس الجمهور مردداً كلماتها معه، ثم قدم أغنية "يا سهران" والتي أعادت الحاضرين للزمن الجميل مستمتعين بصوت أبو بكر الذي مازال بقوته وجماله قادراً على إمتاع الجمهور. وبناءً على طلبات الجمهور التي كانت تردد أسماء أغانيه غنّى "عسل دوعن"، وسط هتاف الحاضرين وتمايلهم على أنغام هذه الأغنية الرائعة.

وبعد ذلك انتقل أبو بكر محيياً جمهوره باختيار أغنيته "يا خامر البنه" والتي يعرفها الكثيرون بعنوان "يا ساحر العنين". وبعد ذلك خاطب جمهوره يستأذنهم الخروج لتعبه ومرحبّاً بالفنان عبدالله الرويشد من بعده. ولكن محبة الناس كانت أكبر حيث طالبوه بالبقاء والغناء لهم. فاستجاب لهم أبو بكر بأغنية أخيرة نزولاً عند رغبتهم بأغنيته الرائعة " ما علينا" والتي ما أن وصل إلى نصفها حتى فاجأ النجم الكويتي عبدالله الرويشد الفنان أبو بكر سالم والجمهور أيضاً بدخوله المسرح، مما جعل الحاضرين يشتدّ حماسهم لهذه اللفتة من قبله مردّدين اسمي الرويشد وأبو بكر سالم، فبادلهم النجمان التحية.

وما أن جلس الرويشد إلى جانب أبو بكر حتى بادله غناء "ما علينا" وسط تصفيق الجمهور وحماسه الشديد، وأعاد النجمان مقطع "ما يهزك ريح يا مركب هو انا طول ما نحنا على بحرك مشينا" من نفس الأغنية، وسط تصفيق الجمهور الشديد لنهاية الأغنية، وكذلك بادل أبو بكر سالم لفتة عبدالله الرويشد بغناء المقطع الأول من أغنية الرويشد " يا ناسين الحبايب". فداعب أبو بكر سالم الجمهور مشيداً بعبدالله الرويشد متذكراً أيام زمان وكيف التقى بالرويشد ذاكراً أمام الجمهور طعاماً مشتركاً تناولاه سوياً في الكويت ، وليقوم النجمان وسط تصفيق الجمهور على أنغام أغنية "يا ناسين الحبايب" حيث يودع الرويشد أبو بكر وأوصله بنفسه لباب الكواليس مودّعاً إياه بعناق أثار تصفيق الحاضرين، وليعود الرويشد معهم متابعاً أغنيته "يا ناسين الحبايب"، وبعد ذلك رحب بهم الرويشد متميناً أن يستمتعوا بهذه الليلة الجميلة. ومن ثم قدم أغنيته " دنيا الوله" وسط تصفيق الجمهور مطالباً إياه بالمزيد. فلباهم الرويشد مداعباً إياهم بأكثر من مرة بكلمات محبة ومودة ليغني " اللي نساك انساه" منتقلاً بعدها إلى مجموعة من أغانيه.

مؤتمر ديانا حداد

"الفنانة ديانا حداد هي من الفنانات المتعاونات مع الإعلاميين". هكذا قال الصحافيون في أحاديثهم الجانبية عنها ومعظمهم استطاع أن يطرح عليها سؤالاً في المؤتمر الصحفي حيث أجابت بكل إيجابية على كافة الأسئلة بأسلوب هادئ مهما كان السؤال محرجاً حتى السؤال الذي تناول الفنانة الإسرائلية ساريت حداد التي أعلنت في حديث لها عن إعجابها بديانا وأنها تتمنى الغناء معها، تلقفت ديانا السؤال عنها بكل هدوء قائلة:" أشكر محبتها ولكن من المستحيل مشاركتها الغناء". وتكلمت أنها سعيدة لاختيارها من قبل أحد المواقع الأميركية كأفضل فنانة عربية. وأشادت بمهرجان "ربيع سوق واقف" وأنها قد حضّرت برنامجاً غنائياً يتناسب مع المهرجان وأنها دائماً تعمل على اختيار متنوع من أغنياتها لكل مهرجان. وتكلمت ديانا عن انضمامها لـ"روتانا" في الفترة التي خرج منها أغلبية الفنانين وقالت:" "روتانا" شركة إنتاج مازالت الأهم في العالم العربي وأن "روتانا" ستنتج لها ألبوماً وليس إدارة أعمال فقط. وتكلمت عن أغنيتها "لافيستا" التي حصدت نجاحاً باهراً.

مشاهدات

-التقت الفنانة ديانا حداد الفنان أبو بكر سالم وعبدالله الرويشد في باحة الفندق أثناء توجهه إلى الحفل والتقطت معه صوراً للذكرى ودار بينهما سلام واطمئنان على صحة أبو بكر. فشكرها أبو بكر قائلاً لها: "الله يخليكي يا بنتي". وطلب منها التقدم إليه والجلوس على حافة الكنبة التي يجلس عليها لالتقاط صورة معه.

-أجرت ديانا حداد "بروفة" على أغنياتها الساعة الثانية فجراً. وقد حضرت في الوقت المحدد لها واستمرت لغاية الفجر.

-لم يجرِ الفنانون عبدالله الرويشد وأبو بكر مؤتمراً صحفياً واكتفيا بتقديم الحفل علماً أن هناك بنداً في العقد يلزمهما بإجراء مؤتمر صحافي.

-أثناء إجراء عبدالله الرويشد "بروفة" أخذ آلة الكمان وعزف عليها. وكان يداعب ويمازح الفرقة الموسيقية.

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