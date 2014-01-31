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Lindsay Lohan تتعرض للسرقة في نادٍ ليلي

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Lindsay Lohan تتعرض للسرقة في نادٍ ليلي Lindsay Lohan تتعرض للسرقة في نادٍ ليلي

تعرّضت Lindsay Lohan للسرقة في نادٍ ليلي أثناء قضائها سهرة ليل الأربعاء بصحبة اصدقائها في نيويورك.

وذكر موقع "Times" أنّه عند عند خروج Lindsay من النادي، تنبّهت إلى أنها ترتدي قطعة واحدة من معطف الفرو المؤلّف من قطعتين، فيما القطعة الأخرى قد فُقدت، ما جعلها تعود أدراجها للسؤال عن المعطف الذي يبلغ ثمنه 75000 دولار أمريكيّ.

وعلى الفور، أجرت Lohan اتصالات بكلّ من كان يُجالسها على الطاولة نفسها في السهرة، لتسأله عن رؤية شخص يحمل القطعة الثانية من المعطف أو يهرب بها. لكنّ أحداً لم يبلغها بشيء، في حين ذهب شكّها باتجاه لاعب كرة قدم كان يشاركهم السهرة، ولم يتعاطَ معها أبداً.

يذكر أنّه في عام 2008، خرجت Lohan من نفس النادي الليلي وهي ترتدي معطفاً ليس لها، كان ثمنه يقرب من 12000$، وقد قام صاحبه حينها بالادّعاء على النجمة.

 

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