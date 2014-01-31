ماذا يريد بالوتيلي في 2014؟

كشف ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان عن أحلامه في عام 2014 مع الروسونيري ومنتخب إيطاليا الذي يستعد للمشاركة معه في مونديال 2014.

ميلان لا يمر بأفضل حالاته هذا الموسم، حيث يحتل المرتبة التاسعة في الدوري الإيطالي.

ولكن الروسونيري حقق فوزين متتاليين عقب وصول كلارينس سيدورف، وسجل بالوتيلي في كلتا المباراتين.

وقال بالوتيلي لموقع ميلان الرسمي: "أنا سعيد باللعب لهذا الفريق العظيم، خاصة في الأوقات الصعبة، لأن أي شخص يستطيع عبور الأوقات السهلة ولكن سيكون من الصعب أن تخرج أفضل ما لديك في العكس".

وتابع "نحن الآن نجد أنفسنا في موقف أفضل مما كنا عليه منذ فترة، فنحن نخرج أنفسنا من الأزمة بروية".

وواصل مضيفا "أنا حقا سعيد بالتواجد في ميلان، فقد قضيت عاما رائعا هنا وأتمنى أن تستمر الأمور بنفس الشكل".

وانتقال سوبر ماريو صاحب الـ23 عاما للحديث عن أهدافه هذا الموسم.

فقال: "أتمنى أن نصل إلى مركز يؤهلنا للعب في أوروبا الموسم المقبل، وفوق كل ذلك الفوز على أتليتكو مدريد".

وأتم "وأتمنى الأفضل لنا في كأس العالم، حيث أنني أخوض المونديال لأول مرة وهي البطولة الأهم لأي لاعب".

ويواجه ميلان أتليتكو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.