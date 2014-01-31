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وزارة المال البريطانية تعيّن مستشارين لتطوير السندات الإسلامية

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وزارة المال البريطانية تعيّن مستشارين لتطوير السندات الإسلامية وزارة المال البريطانية تعيّن مستشارين لتطوير السندات الإسلامية


> عينت وزارة الخزانة  البريطانية مصرف “إتش إس بي سي” وشركة “لينكليترز” للعمل مستشارين خارجيين، لمساعدتها في عملها لتطوير سندات إسلامية خاصة بها والمعروفة باسم الصكوك.

وأفادت الوزارة بأن المصرف “سيقدّم مشورة مالية متخصصة في شأن هيكلة الصكوك للتأكد من أنها تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، ويساعدها أيضاً في اتخاذ الإستعدادات اللازمة لإصدارها، بالتعاون مع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة”.

وأضافت أن شركة “لينكليترز” ستقدم “المشورة التجارية القانونية بالنسبة إلى أسواق المال والضرائب والأمور التنظيمية والآثار المترتبة على اصدار البريطانية صكوكاً إسلامية للمرة الأولى”.

وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن الصكوك الإسلامية ستصدر خلال 2014 ـ 2015.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن في المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي، الذي استضافته لندن في 29 تشرين الأول (اكتوبر) 2013، أن وزارة الخزانة البريطانية تعمل على الجوانب العملية لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، ستجعل المملكة المتحدة أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر سندات اسلامية خاصة بها والمعروفة باسم الصكوك.

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