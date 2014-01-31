أمن بنى سويف: حكم حبس 4 ضباط المنشور بأحد المواقع صدر العام الماضي وغير نهائي

قال اللواء إبراهيم هديب ، مدير أمن بنى سويف إن هناك استفزاز غريب من أحد المواقع الإلكترونية التى قامت بنشر خبر ناقص وكان يجب على محررى الخبر أن يستكملوا الواقعة كاملة، حيث أن واقعة حكم المحكمة على الضباط الأربعة منذ شهر كامل، مضيفاً “لا أعرف لماذا تعمد محررى الخبر نشر الموضوع فى هذا التوقيت دون الإشارة إلى تاريخ الحكم الذى صدر فى النصف الثانى من ديسمبر العام الماضى وخاصة أن الضباط قاموا بعمل معارضة فى الحكم لم يتم انتهاء البت فيها ولم يصبح نهائياً”.

وأضاف أن جهاز الشرطة ببنى سويف يخضع لرقابة ومتابعة دقيقة على عمله من قبل الوزراة والمديرية معاً، وقال أن محكمة بنى سويف الإبتدائية قضت العام الماضى حكماً منذ شهر على 4 ضباط من قوة مركز شرطة سمسطا بينهم مأمور القسم السابق، بالحبس 3 شهور وكفالة 50 جنيهاً لوقف تنفيذ حكم لكل منهم، وكذلك شهر آخر وكفالة 50 جنيها لوقف تنفيذ حكم آخر، وذلك فى واقعة تقدم مواطن ببلاغ اتهمهم خلاله باستعمال القسوة معه، واحتجازه بدون وجه حق، حيث قضت المحكمة أيضاً بحبس مقدم البلاغ أسبوعاً بتهمة إهانة موظف عام، وهذا الحكم صدر العام الماضى.

وتابع مدير الأمن أن الضباط الأربعة قاموا بعمل معارضة فى الحكم وهذا هو ما لم يشر إليه محررى الخبر.

وقال اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية أن الواقعة المنشورة اليوم منذ ساعة على الموقع الإخبارى “اليوم السابع” صدر الحكم فيها العام الماضى وأن الضباط الأربعة قدموا معارضة فى الحكم ولا يليق أن يقوم محرروا الخبر بكتابة أخبار وناشروا الخبر تعمدوا إخفاء تاريخ صدور الحكم ولم يتابعوا آثاره.