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انتهاء أزمة المعتمرين المعتصمين بمطار الأقصر بسبب تأخر الطائرة لأكثر من 27 ساعة

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انتهاء أزمة المعتمرين المعتصمين بمطار الأقصر بسبب تأخر الطائرة لأكثر من 27 ساعة انتهاء أزمة المعتمرين المعتصمين بمطار الأقصر بسبب تأخر الطائرة لأكثر من 27 ساعة

 

مطار الأقصر الدولى

قال محمود العربى مدير مطار الأقصر الدولى أن أزمة المعتمرين المعتصمين بالمطار بسبب تأخر الطائرة التى كان مقررا أن تقلهم إلى المملكة قد انتهت بعد إقلاع الطائرة بهم فى السابعة من صباح أمس الجمعة بعد تأخير 27 ساعة متواصلة.

وكان المعتمرون وعددهم 304 معتمرا قد بدأوا فى الإعتصام داخل صالة مطار الأقصر الدولي احتجاجا علي تأخر إقلاع الطائرة التي كانت ستقلهم الي الأراضي المقدسة.

وقال المعتمرون أن موعد إقلاع الطائرة كان فى الساعة الرابعة فجر الخميس وأنهم متواجدون بالمطار منذ ليلة مساء الأربعاء مشيرين الي أن عددهم 304 معتمر قادمين من عدة محافظات كانوا فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة على الرحلة رقم  2465 .

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