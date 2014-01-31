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قناة السويس تستقبل اليوم أكبر حاوية لنقل البضائع في العالم

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قناة السويس تستقبل اليوم أكبر حاوية لنقل البضائع في العالم قناة السويس تستقبل اليوم أكبر حاوية لنقل البضائع في العالم

قناة السويس

استقبل المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم “الجمعة” أكبر حاوية لنقل البضائع في العالم ضمن القافلة الشمالية لقناة السويس بحمولة بلغت 171 ألفا و 357 طنا .

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس – فى تصريح صحفي اليوم – إن قناة السويس حققت اليوم حمولات قياسية للسفن العابرة للمجرى الملاحي للقناة بلغت ثلاثة ملايين و52 ألف طن عبر 54 سفينة .

وأضاف أن هذا يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي والوكلاء الملاحيون في كفاءة إجراءات تأمين قناة السويس التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة بكل كفاءة وإقتدار برآ وبحرآ وجوا لتوفير الحماية الآمنة للسفن العابرة ، مشيدا بجهود قوات الأمن الداخلي في تأمين الجبهة الداخلية ومنشآت الهيئة .

وأشار مميش إلى أن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليون و 463 ألف طن كان أكبرها الحاوية الدانمركية “إيما ميرسك” والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم قادمة من المغرب في طريقها إلى سنغافورة بحمولة بلغت 171 ألفا و 357 طنا .

وأوضح أن قافلة الجنوب ضمت 28 سفينة بحمولات بلغت مليون و 588 ألف طن كان أكبرها الحاوية الدانمركية “إيبا ميرسك” والتي تعد من كبرى سفن الحاويات في العالم والتابعه أيضا لأسطول شركة ميرسك الدانمركية الشهيرة بحمولتها البالغة 171 ألف طن .

أ  ش  أ

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