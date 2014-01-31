تقرير - تشيلسي الأكثر إنفاقا في انتقالات يناير

لندن في /أ ش أ/ أصبح نادي تشيلسي الانجليزي أكثر الأندية انفاقا في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما نجح في التعاقد مع مدافع فريق سانت ايتيان الفرنسي كورت زوما.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن المدافع /19 عاما/ يقترب من التوقيع على عقد ينتقل بموجبه لستامفورد بريدج لخمس سنوات بعد أن وافق النادي على قيمة العقد والتي تبلغ 12.5 مليون جنيه استرليني، مما يجعل "البلوز" أكبر الأندية انفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع نيمانيا ماتيتش ومحمد صلاح، وبوصول زوما سيكون رومان ابراموفيتش رئيس النادي قد أبرم صفقات خلال الشتاء بقيمة 45 مليون جنيه استرليني.

وجذب زوما اهتمام عدد من الأندية، رغم العقوبة الطويلة التي وقعت عليه في نوفمبر الماضي بسبب التدخل العنيف على لاعب وسط سوشو الفرنسي توماس جوربيرت، والذي تسبب في كسر قدم الأخير.

وكان زوما ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الذي فاز العام الماضى بكأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما حيث وصف كشافو تشيلسي بالموهبة المثيرة للاهتمام.