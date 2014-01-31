لاعب مصري مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في جيل فيسينتي البرتغالي

ينافس عمرو مختار مدافع جيل فيسينتي البرتغالي على جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم داخل فريقه.

وانتقل مختار إلى جيل فيسينتي البرتغالي برفقة مواطنه أدهم تركي من صفوف إنبي في الصيف الماضي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وتألق مختار الذي لم يتمم عامه الـ19 مع فريقه في دوري الشباب هذا الموسم بشدة، وهو ما رشحه للمنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد بقوة.

ويعلن جيل فيسينتي عن صاحب الجائزة قبل مباراة بنفيكا يوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري، والتي يحتضنها ملعبه.

ويحتل جيل فيسينتي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي حتى الآن.

يذكر أن مختار سبق له تمثيل منتخب مصر للناشئين.

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