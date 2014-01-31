أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب مصري مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في جيل فيسينتي البرتغالي

Google+ Print
لاعب مصري مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في جيل فيسينتي البرتغالي لاعب مصري مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في جيل فيسينتي البرتغالي

ينافس عمرو مختار مدافع جيل فيسينتي البرتغالي على جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم داخل فريقه.

وانتقل مختار إلى جيل فيسينتي البرتغالي برفقة مواطنه أدهم تركي من صفوف إنبي في الصيف الماضي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وتألق مختار الذي لم يتمم عامه الـ19 مع فريقه في دوري الشباب هذا الموسم بشدة، وهو ما رشحه للمنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد بقوة.

ويعلن جيل فيسينتي عن صاحب الجائزة قبل مباراة بنفيكا يوم السبت في الجولة الـ17 من الدوري، والتي يحتضنها ملعبه.

ويحتل جيل فيسينتي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي حتى الآن.

يذكر أن مختار سبق له تمثيل منتخب للناشئين.

شاهد هدف حاسم لمختار مع فريقه، بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏