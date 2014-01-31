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مدرب السنغال مرشح لتونس

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مدرب السنغال مرشح لتونس مدرب السنغال مرشح لتونس

تونس / أ ش أ / أصبح الفرنسي الآن جيريس واحدا من أبرز المرشحين لتدريب التونسي خلفا للهولندي رود كرول الذى انتقل مؤخرا لتدريب نادى الترجي التونسي.

وصرح مصدر تونسى بأن جيريس - وهو لاعب سابق فى منتخب الديوك الفرنسى - سيلتقي الجمعة مع وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لبحث إمكانية توقيع عقد بين الطرفين.

ومما يذكر أن هذه المفاوضات تأتى رغم أن جيريس مرتبط حاليا بالفعل بعقد مع الاتحاد السنغالي الذى كان قد ثبته في موقعه بعد الاداء المتميز " لأسود التيرانجا " أمام كوت ديفوار في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

ويخوض المنتخب التونسي فى الفترة القادمة عددا من المباريات الودية مع منتخبات هندوراس وروسيا وبلجيكيا وكوريا الجنوبية فى اطار الاستعدادات الجارية لتصفيات كأس الامم الافريقية 2015.

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