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مدرب النصر يحذر الهلال: نهائي الكأس سيكون مختلفا

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مدرب النصر يحذر الهلال: نهائي الكأس سيكون مختلفا مدرب النصر يحذر الهلال: نهائي الكأس سيكون مختلفا

يثق دانييل كارينيو المدير الفني للنصر أن مواجهة فريقه للهلال في نهائي كأس ولي العهد السعودي يوم السبت ستكون مختلفة عن مواجهة العام الماضي.

وتوج الهلال بالكأس الموسم الماضي بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال كارينيو في مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون مختلفة عن مواجهة العام الماضي، فالنصر تغير للأفضل كما تغير المدير الفني للهلال".

وتابع "وبشكل عام الإحصاءات لا تفيد في هذه المباريات فهي مجرد سجل تاريخي، والمهم هو العطاء والجهد داخل الملعب واستغلال الفرص".

وأتم "نحن مستعدون للمباراة، فدفاع النصر هو الأفضل وجاهزون لمعالجة أي أخطاء".

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فيديو اليوم السابع