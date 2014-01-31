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إصابة 5 أشخاص على يد أنصار الإخوان في اشتباكات بمنيا القمح بالشرقية

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إصابة 5 أشخاص على يد أنصار الإخوان في اشتباكات بمنيا القمح بالشرقية إصابة 5 أشخاص على يد أنصار الإخوان في اشتباكات بمنيا القمح بالشرقية


> أصيب خمسة أشخاص من أهالى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد أن تعدى عليهم العشرات من أنصار الرئيس المعزول أثناء خروجهم في مسيرة وتصادف مرور مسيرة للإخوان ، ووقعت اشتباكات بين الإخوان والأهالى وقاموا برشق الأهالى المشاركين في المسيرة بالحجارة وإطلاق شماريخ النيران .

وأكد شهود عيان قيام أنصار الرئيس المعزول بإطلاق النيران لإثارة الفوضى والرعب لدى الأهالى المشاركين في المسيرة .

وفى نفس السياق تجمع العشرات من أهالى المدينة أمام مركز شرطة منيا القمح لتحرير محاضر في أنصار الإخوان ، مطالبين الأجهزة الأمنية بحمايتهم من الإخوان .

تم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح العام لتلقى الإسعافات.

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