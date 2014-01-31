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بالصور.. الإخوان يشيعون جنازة قتيل أحداث أمس في تظاهرة بمنطقة جناكليس بالإسكندرية

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بالصور.. الإخوان يشيعون جنازة قتيل أحداث أمس في تظاهرة بمنطقة جناكليس بالإسكندرية بالصور.. الإخوان يشيعون جنازة قتيل أحداث أمس في تظاهرة بمنطقة جناكليس بالإسكندرية

تشييع جنازة قتيل أمس فى تظاهرة الإخوان بمنطقة جناكليس بالأسكندرية

تجمهر ظهر اليوم المئات من جماعة الإخوان المسلمين فى مسجد المواساه فى شارع أبو قير بمنطقة باب شرق لتشيع جنازة القتيل محمد عبد القوى الشنوانى، والذى لقى مصرعه أمس فى تظاهرة جماعة الإخوان فى منطقة جناكليس.

وهتف المتجمهرون ضد الشرطة والقوات المسلحة والنظام ككل، وتحولت الجنازة إلى تظاهرة ومن المتوقع قيام الإشتباكات فى لحظات، كون المتظاهرين بحوزتهم أسلحة على حد قول شهود العيان.

وفى سياق متصل تجمهر العشرات من جماعة الإخوان المسلمين فى منطقة سيدى بشر وقاموا بالإعتداء على أهالى المنطقة بالضرب وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة والمولوتوف، وقد توجه القول الأمنى إلى المنطقة وقاموا بإطلاق غاز مسيل للدموع والقبض على 4 أشخاص من مثيرى الشغب.

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