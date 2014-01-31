وزيرة الصحة تعقد الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة الإنفلونزا

عقدت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان الاجتماع الثانى للجنة العليا لمكافحة الإنفلونزا ، والتى تضم فى عضويتها عددا من الخبراء وأساتذة الجامعات وممثلين عن الوزارات المعنية بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصحة والسكان ورؤساء القطاعات المختلفة.

وناقش الاجتماع – بحسب ما جاء فى بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة – الوضع الحالى لفيروس الإنفلونزا فى مصر والموقف الوبائى العالمى ، وكذلك حالات الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهاب التنفسى الشديد والالتهاب الرئوى، كما استعرض المجتمعون بيانا بعدد الحالات التى دخلت المستشفيات نتيجة إصابتها بفيروس AH1N1 ” الإنفلونزا الموسمية ” على مستوى الجمهورية ، بالإضافة إلى عدد الحالات التى دخلت المستشفيات نتيجة الاشتباه بأعراض مرض الإنفلونزا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان مجددا خلو مصر من أية إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور AH5N1 وذلك منذ شهر ابريل 2013 ؛ موضحة أن الوزارة من خلال عمليات الترصد التى تقوم بها لڤيروس الإنفلونزا فى مصر ، تأكد لديها عدم وجود تجمع لحالات مكتشفة حتى الآن ، كما لا يوجد أية دلالات على زيادة حالات الإنفلونزا وكذلك الالتهاب الرئوى بجميع محافظات الجمهورية ، إضافة إلى عدم وجود أى تغيير فى معدلات الإصابة تبعا للمجموعات العمرية وكذلك النوع وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة.

وقامت الوزارة بتوفير عقار “التاميفلو” للعلاج بجميع محافظات الجمهورية ، وتنشيط الترصد للإنفلونزا والالتهاب الرئوى بكافة المستشفيات بجميع المحافظات بصفة يومية للوقوف على الوضع الوبائى والمتابعة الدقيقة بصفة مستمرة للفيروسات السائدة.

كما تأكدت وزارة الصحة من توافر كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بكافة المستشفيات ، ورفع الوعى الصحى لدى المواطنين ، إضافة إلى عقد اجتماع للقطاعات والهيئات المعنية بالوزارة للتعامل السليم مع الحالات والوقاية من الإنفلونزا والتأكيد على بروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة إضافة إلى ذلك تم تعميم منشور على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، وكذلك كافة الجهات التابعة للوزارة لاتخاذ ما يلزم نحو التعامل السليم مع الحالات والوقاية والتشخيص والعلاج للإنفلونزا وتنشيط الترصد والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وغيرها من الإجراءات.

أ ش أ