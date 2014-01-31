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“الزراعة”: تقييم أصناف بنجر السكر المقرر زراعتها في الموسم الجديد

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“الزراعة”: تقييم أصناف بنجر السكر المقرر زراعتها في الموسم الجديد “الزراعة”: تقييم أصناف بنجر السكر المقرر زراعتها في الموسم الجديد

ابو حديد

كلف الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية بتقييم أصناف بنجر السكر الموصي بزراعتها فى الموسم الجديد، طبقاً لسلوكها فى الحقول التوسعية، والإنتاج التجارى عن الموسم الماضى.

وأكد أبوحديد أن اللجة المشكلة من معهد بحوث المحاصيل السكرية، أوصت بـ66 صنف من بنجر السكر عديد الأجنة و 40 صنف بنجر وحيد الأجنة تم تسجيلها.

وأشار ابوحديد إلى أنه سيتم استيراد تلك الأصناف طبقاً لما يتم من استيراد حاصلات الأصناف الزراعية الأخرى، بحيث يتم استيراد التقاوى بنسبة إنبات لاتقل عن 85% ، و ألا يقل قطر التقاوى عن 4,0 مم فأكثر للأصناف عديدة الأجنة، أن تكون معاملة بالمبيدات الفطرية، بالإضافة إلى أن تكون معبأة فى شكاير زنة 4 كجم ، ونسبة الرطوبة فيها لا تزيد عن 15%.

وأوضح الوزير أنه سيتم توزيع التقاوى على الزراع و يسجل الصنف المنزرع، بحيث يكون هناك خريطة صنفية، على أن يتم موافاة المعهد ببيان التصنيع بصفة دورية حتى يمكن متابعة سلوك الأصناف فى الحقل طوال الموسم.

ولفت ابوحديد إلى أن مناقصة استيراد تقاوى بنجر السكر ستتم عن طريق الهيئة الزراعية المصرية، وذلك على أساس طلبات شركات بنجر السكر، على أن يتم توزيع التقاوى المستوردة على المزارعين بنصف الثمن ،دعماً من شركات التقاوى، وأنه سيتم وضع المواصفات و الشروط بواسطة معهد بحوث المحاصيل السكرية.

وأكد وزير الزراعة أن مناقصة استيراد بنجر السكر ستبدأ فى مارس القادم، إذ تتضمن 1600 طن تقاوى عديد الأجنة، سعر الطن 9000 يورو، بحيث يكفى الطن الواحد زراعة 250 فدان ، و 15000 وحدة وحيدة الأجنة، سعر الوحدة 160 يورو، بحيث تكفى الوحدة منها لزراعة 2,5 فدان .

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