غدا.. محاكمة 48 من الإخوان بينهم بديع والبلتاجى فى قطع الطريق السريع بالقليوبية

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة بمقر معهد أمناء الشرطة صباح غد السبت أولى جلسات محاكمة 48 متهما من قيادات وجماعة الاخوان الارهابية فى أحداث قطع الطريق الزراعى بقليوب ، وذلك لصعوبة إجراء المحاكمة بمجمع محاكم شبرا الخيمة لوجودها داخل الكتلة السكنية وصعوبة تأمين المتهمين بها.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية – فى تصريح له اليوم الجمعة – إنه تم وضع إجراءات أمنية مشددة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسجون طره والقناطر الخيرية وأبو زعبل لمقر إجراء المحاكمة ، مشيرا إلى أنه تقرر نقل فريق من النيابة العامة لحضور الجلسات وتسليم أحراز القضية لهيئة المحكمة فى حضور المتهمين.

وكانت محكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس المحكمة قد حددت جلسة الغد لمحاكمة 48 متهما من جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن رضى إلى ، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية خلال شهر يوليو الماضى والتى راح ضحيتها شخصان واصيب 30 أخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على العنف عبر إرسال مجموعات من أنصار الإخوان لإثارة الفوضى والذعر وقطع الطريق الزراعى السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام.

فيما كشفت تحريات الأمن الوطنى بشأن الواقعة أن عددا من قيادات الإخوان الذين تواجدوا فى اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد وتجميع مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من ميدان رابعة العدوية من خلال أتوبيسات واعطاء تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعى عند منطقة “ميت حلفا ” بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المواطنين بالمنطقة، وذلك أواخر شهر يوليو الماضى، مما أحدث حالة من الفوضى بالمنطقة، وتم القبض على 48 من المتهمين وحبسهم وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة الغد لمحاكمتهم.