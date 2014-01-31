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اﻵثار: تهشم 74 قطعة آثرية بمتحف الفن الإسلامى خلال انفجار مديرية أمن القاهرة

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اﻵثار: تهشم 74 قطعة آثرية بمتحف الفن الإسلامى خلال انفجار مديرية أمن القاهرة اﻵثار: تهشم 74 قطعة آثرية بمتحف الفن الإسلامى خلال انفجار مديرية أمن القاهرة

متحف الفن الاسلامى

تفقد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم، صباح اليوم الجمعة، مع أعضاء بعثة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) والتي ضمت خبراء في مجالات الهندسة المعمارية والفنون المتحفية، متحف الفن الإسلامي بباب الخلق

وأشار الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الاثار – فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمتحف الفن الاسلامى – الى أنه يوجد داخل متحف الفن الاسلامى أكثر من 92 الف قطعة اثرية ، وكلن يعرض وقت الحادث الارهابى 1471 قطعة اثرية، موضحا أن هناك عملة واحدة فقط مفقودة تعود لعام 1977 ، وجارى البحث عنها داخل المتحف.

وقال إن عدد القطع الزجاجية 126 قطعة ، تهشم منها 42 ، وتم تدمير 12 قطعة بالكامل ، فيما كان عدد القطع الخزفية 363 قطعة ، تم تدمير 10 قطع بالكامل ، وهناك 51 قطعة سيتم ترميمها ، أما القطع الخشبية فكان يوجد 178 قطعة خشبية ، دمر منها 18 قطعة ، وهناك 116 قطعة من الممكن ترميمهم ، مشيرا الى أنه تم البدء فى ترميم محراب السيدة رقية .
> وأضاف أن المتحف كان يحتوى على 155 من الاحجار النادرة ، تم كسر قطعة واحدة وهناك 4 قطع سيتم ترميمها ، أما بالنسبة للمعادن فعددهم 131 قطعة ، من بينهم 211 قطعة سليمة ، فيما تم تدمير 6 قطع من الحلى من إجمالى 36 قطعة .

وأوضح أن من القطع الاثرية السليمة داخل المتحف قطع السلاح وعددها 11 قطعة ، والمخطوطات وعددها 18 ، والمكاييل 27 قطعة ، والسجاد 16 قطعة ، والنسيج 63 قطعة ، والعاج 67 قطعة .

وأكد وزير الآثار أنه سيتم تكريم الاثريين والمرممين المصريين ورجال شرطة السياحة والاثار بالمتحف فى احتفالية كبرى تقديرا لجهودهم التى قاموا بها عقب وقوع الحادث الارهابى للحفاظ على المتحف من منطلق مسئوليتهم الوطنية تجاه التاريخ والاثار المصرية .

وشدد على أن المصريين مصممون على المضى قدما فى خارطة الطريق لمستقبل أفضل ، مناشدا الجميع بالعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

أ ش ا

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