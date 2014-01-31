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العثور على جثة شاب مقتول بالعزبة الغربية بشبين الكوم

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العثور على جثة شاب مقتول بالعزبة الغربية بشبين الكوم العثور على جثة شاب مقتول بالعزبة الغربية بشبين الكوم

اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية

عثر أهالى الحى الغربى بشبين الكوم محافظة المنوفية صباح اليوم على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مقتولا وملقاه بجوار عمارات الأوقاف خلف مسجد النجار وتم نقل الجثة لمستشفى شبين الكوم وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد ابو العزم رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة مصطفى ابراهيم عبد العظيم شاهين 38 سنة من سكان عمارات الأوقاف بجوزته جميع متعلقاته الشخصية ومصاب بجرح نافذ فى الصدر لقى على أثرها مصرعه فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 447 إدارى قسم شبين الكوم وأمر العميد جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والقبض على الجانى.

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