أشكال مختلفة من أغطية الرضاعة

قد تضطر الأم المرضعة، التي تستخدم الرضاعة الطبيعية أحيانا للاستجابة إلى بكاء طفلها المتواصل خارج المنزل طلباً لحليبها مما يوقعها في الحرج بسبب اضطرارها إلى إرضاع الصغير في العلن، ولذا تم ابتكار ما يسمى بغطاء الرضاعة لحل هذه المشكلة ومنح المرضعة جواً من الخصوصية يساعدها على إرضاع طفلها ولو كان ذلك أمام جمع من الناس.

فيما يلي تشكيلة من أغطية الرضاعة الطبيعية التي ننصح بها لاستخدام الأم المرضعة لتجنب الإحراج:

1- غطاء الرضاعة المظللThe Mummy

يتميز بأناقته مع الزخرفة ويمنح الخصوصية اللازمة للأم والطفل أثناء عملية الرضاعة. يأتي بحزام قابل للتعديل اضافة الى أنه متوفر بحجم مناسب لجميع الأمهات. يمكن توضيبه في حقيبة خاصة به كذلك بعد الانتهاء من عملية الإرضاع.

2- غطاء الرضاعة من Coochy Coo

هذا الغطاء مصنوع من القطن 100% ويأتي مع منديل من القطن لمسح الحليب المتناثر أثناء الرضاعة. يحوي جيبا واسعا لحفظ قطن الرضاعة إضافة لحجمه المناسب الذي يساعد على وضعه في حقيبة حفاضات الرضيع.

3- غطاء الرضاعة التقليدي من LittleMICO

يتوفر بألوان مختلفة كالبيج والأسود. يصنع من القطن بشكل كامل ويحافظ على التهوية. ويتمز الغطاء بمرونته وإمكانية تعديله بحيث يوفر يناسب جميع الأحجام ويوفر الراحة اللازمة للأم أثناء عملية الإرضاع.

ملاحظة: تتوافر هذه الأغطية جميعها على موقع http://www.mumzworld.com

وأنت سيدتي، هل جربتِ اغطية الرضاعة قبلا؟. وهل تعتقدين بأنها اختراع مفيد لتفادي الحرج أثناء عملية الرضاعة الطبيعية؟.