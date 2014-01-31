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خطيب التليفزيون: الإسلام لا يعرف التشدد ولا سفك الدماء

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خطيب التليفزيون: الإسلام لا يعرف التشدد ولا سفك الدماء خطيب التليفزيون: الإسلام لا يعرف التشدد ولا سفك الدماء

أكد الشيخ محمد يحيى الكتانى، مدرس بالجامع الأزهر، أن الإسلام دين رحمة وليس تشددا، ولا يعرف سفك الدماء ولا القتل، لذلك جعل القتال لدفع العدوان فقط، فالمسلم لا يكون معتديا ولا سافكا للدماء.

وقال الكتانى، فى خطبته بمسجد التليفزيون، والتى حملت عنوان الرحمة فى الإسلام، "إن رحمة الله وسعت كل شىء ويوالى نعمه علينا، غير أن هذه الرحمة جعل الله لها مظاهر فى الكون، فمن رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم الكتب التى تبين لهم أحكام الله، وأن جعل هناك بيانا للشرائع".

وأضاف، رسالة الإسلام فى أساسها رحمة للجميع، فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للجن والإنس والكائنات جميعا، فلا عدوان واعتداء فى الإسلام، وكان الرسول يبغض اسم الحرب لرفضه سفك الدماء، فلم يكن عليه الصلاة والسلام متعديا ولا محبا للقتل والدماء.

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مصر 365