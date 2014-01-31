خطيب "المطرية" يخصص الخطبة لحقوق الجار.. ويؤكد: نحن فى فتنة

خصص خطيب مسجد الأنوار الحيمدية بميدان المطرية الذى شهد أحداثا دموية الأسبوع الماضى فى أحداث ذكرى الخامس والعشرين من يناير بين عناصر جماعة الإخوان والأهالى خطبة الجمعة للحديث عن حقوق الجار.

وأشار خطيب المطرية إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اهتموا اهتماما كبيرا بحقوق الجار مشيرا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى نوه إلى أن جبريل عليه السلام ظل يوصى الرسول بالجار حتى ظن أنه سيورثه.

> ونوه إلى أن هناك جارا له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام والجوار والقرابة، وهناك الجار المسلم فله حق الجوار والإسلام، والجار المشرك، فله حق الجوار فقط، وروى قصة النبى عليه الصلاة والسلام مع جاره الكافر الذى كان يلقى القاذورات أمام منزل الرسول كل يوم، ولما توقف عن إلقاء القمامة ذهب النبى ليطمئن عليه وكان سببا فى إسلامه.

وتابع الخطيب أن للجار 9 حقوق، ومنهم إذا طلب المال فعليك أن تعطيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "من كان فى عون أخيه كان الله فى عونه"، وإن دعاك إلى أية مناسبه أن تلبى، وإذا مرض أن تعوده، وإن استعان بك أن تعينه، وإن أصابته مصيبة ساعدته، وإن كان عنده فرح تهنئه.. وحتى إن مات فعليك أن تعزبه وتشيع جنازته وتخفظ أهله.

> وتابع: إننا الآن نمر بفتنة ويجب أن نكون جميعا يدا واحدة وخصوصا بين الجيران حتى تعم الرحمة والمودة بين الناس ويعود المؤمنون كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء.