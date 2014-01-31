حساء الجزر والزنجبيل لإنقاص الوزن

المقادير:

-2.5 لتراً من مرق الدجاج

-كيلوغرام من الجزر الطازج المقشّر

-3 حبّات من الكرّاث، مقطّعة طوليّاً من منتصفها

-حبّة كبيرة من البطاطا المقشّرة

-200 غرام من الكرافس

-4 ملاعق كبيرة من الزبدة

-20 ملليلتراً من الزيت النباتيّ

-100 غرام من الزنجبيل المخلّل

-ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

-350 ملليلتراً من كريما الطهو

-75 غراماً من السكّر، للتزيين

-200 ملليلتر من سائل الزنجبيل المخلّل، للتزيين



طريقة التّحضير:

1- تفرم الخضراوات إلى مكعّبات صغيرة.

2- في مقلاة كبيرة، تذوّب الزبدة بدرجة حرارة متوسّطة، ويُضاف الزيت، ثمّ تقلى الخضراوات مع جوزة الطيب ونصف الكميّة من سائل الزنجبيل ونصف كميّة السكّر، لمدّة 15 دقيقة. بعدها، يسكب مرق الدجاج والكريما فوق الخضراوات المقليّة. وعندما يغلي هذا المزيج، تخفّض الحرارة، تغطّى القدر، وتترك على نار هادئة، لمدّة 30 دقيقة.

3-يهرس هذا المزيج في الخلاط الكهربائيّ، حتّى يصبح الحساء كثيفاً وسلساً. يتبّل بالملح والفلفل، حسب الرّغبة.

نصيحة :

تستخدم مقلاة صغيرة لمزج كميّة صغيرة من الحساء المحضّر مع نصف كميّة سائل الزنجبيل والسكّر، إلى أن تتمّ إذابة السكّر، ويطهى على حرارة متوسّطة إلى أن يصبح كثيفاً. ثمّ، يمزج السائل المبرّد ويصفّى، ويسكب في زجاجة ضغط، ويبرّد على درجة حرارة الغرفة، ويزيّن الجزء العلويّ من الحساء.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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