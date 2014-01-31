أسهل طريقة للتخلّص من علامات تمدّد البشرة

تعاني كلّ فتاة شهدت في حياتها تقلباً في وزنها من هذه المشكلة. إنها تظهر خلال مرحلة التبدّل السريع للوزن، حين يبدأ الجلد بتغيير مقاسه، فيصبح رفيعة في بعض الأماكن، ويمتلئ سريعاً بالنسيج الرابط. وهكذا، تظهر التمدّدات.

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وفي هذا السياق نعرض لك حالة امرأة عانت من هذه المشكلة وتخلّصت منها:

"أعاني من هذه المشكلة جراء التغيّر الحاصل في وزني. أمضيت السنوات الماضية وأنا أحاول إخفاء علامات التمدد الظاهرة على وركي. أولاً، حاولت اكتساب السمرة، ولكنني سرعان ما أدركت أن أشعة الشمس ما فوق البنفسجية تجعل حظي في التخلص من علامات التمدد معدومة.

لذلك، أقدّم لكنّ في ما يلي بعض العلاجات التي ساعدتني في التخفيف من علامات التمدّد وأخرى تساعدكنّ في تجنب ظهور علامات جديدة.

بالطبع، إنّ الوقاية خير علاج؛ بالتالي، إنّ تجنب ظهور علامات التمدّد في المقام الأول أسهل بكثير من التخلص منها. أنصحك بمراقبة وزنك، من خلال مراقبة الأطعمة التي تتناولينها وممارسة تمارين رياضيّة بانتظام. حتى وإن كنت تستعينين بالحميات دوماً، تذكّري أنّ مرونة بشرتك تعتمد على الأحماض الدهنية التي يمكنك الحصول عليها فقط من الزيت النباتي والمكسّرات والأفوكادو وسمك السلمون وغير ذلك. إن قررت خسارة الوزن أو حتى اكتسابه، قومي بذلك على مراحل وتدريجياً كي لا تتسبّبي بصدمة لجلدك! حتى وإن كان قوامك جميلاً، ستظهر علامات التمدّد عليه إن لم تنتبهي. انسي كلّ الحلول الجذريّة التي تشجّع النساء على خسارة أوزانهنّ الزائدة خلال أسبوع واحد. من المحبّذ خسارة 100 جرام يوميّاً لا أكثر. لا تنسي أمر الرياضة، لأنكّ كلّ ما نمت عضلاتك، زادت قدرتك على حرق السعرات الحراريّة.

العلاجات التي ساعدتها في التخلص من علامات التمدّد:

-كوب من السكر

-كوب من الملح

-نصف كوب زيت من اللوز والأفوكادو. ولكن يمكنك استخدام أيّ زيت تريدين مع التركيز على الأحماض الدهنية التي تساعد البشرة.

-امزجيها كلّها، وضعيها على البشرة، ودلكي المنطقة المصابة بالمشاكل. اغتسلي بالمزيج، وبعد الاستحمام، ضعي مرطِّباً أو مرهماً عليها. استخدم مرهماً صنعته بنفسي، وهو عبارة عن مزيج من جل الألوفيرا والزيوت. إن اتبعت هذه الطريقة يومياً ستظهر أمامك النتائج بعد شهر.

إن كانت بشرتك حسّاسة ولا يمكنك استخدام المقشّر يومياً، امزجي ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو (وهي الأقرب من حيث تركيبتها من الدهون الطبيعية إلى البشرة) وقطرات قليلة (من 8 إلى 10) من زيوت ماء الورد الأساسيّة. ضعي المزيج على المنطقة التي تعاني من المشكلة وانتظري حتى تمتصّه البشرة. تزيد الزيوت الأساسية من تدفق الدم وتشدّ البشرة. عادةً، يُستعمل هذا المزيج لمعالجة السيلوليت، ولكنه فعال أيضاً لمواجهة علامات التمدّد".

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