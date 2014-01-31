9 أفكار من جُمانة بدّور لديكور الرفوف

تعتبر الرفوف من مكمّلات الديكور، وتلعب دورين:الدور الأول وظيفي يقدّم حلولاً لاستغلال المساحات الضيّقة في مجال توضيب الأغراض بطريقة أنيقة، فيما الدور الثاني جمالي.

مهندسة الديكور جُمانة بدّور تطلعك على كيفيّة توظيف الرفوف في الديكور الداخلي، من خلال الأفكار التالية:

- إختاري الرفوف بحسب التصميم العام للبيت، فمثلاً اذا كان أثاث الصالون أبيض بالكامل، استعمليها بيضاء لمّاعة، أمّا إذا كان مصنوعاً من خشب السنديان فلا بدّ أن تنتقيها معدّة من نوع الخشب عينه.وهي مصنوعة من خامات عدة، على غرار الزنك، أو مزيج الخشب و"الستاينلس ستيل".

- إبتعدي عن استعمال "الميلامين" وكلّ ما يسمى بخشب البلاستيك لخامتها، لأنه هذه المواد تنتقص من قيمتها الجمالية.

- احرصي على اقتناء الرفوف التي تتراوح سماكتها ما بين 6 و 10 سنتيمترات، فيما يمكن أن تبلغ سماكتها 4 سنتيمترات في غرف النوم والحمّامات والمكاتب.

- استعيني بالإنارة المخفية لتزيين الرفوف التي تأتي ضمن مكتبة أو تكون مثبتة على احدى الجدران الفارغة.

- خصّصي مساحة في احدى زوايا المطبخ لتضعي فيها عدداً من الرفوف، تحمل كتب الطهو وصور العائلة، ما يمنحك شعوراً بالاسترخاء في هذه المساحة.

- استخدمي الرفوف في الصالون بغرض الزينة، لتحمل أواني الكريستال واللوحات والصور والشمعدانات.

- ضعي الرفوف في غرفة المعيشة، مباشرةً فوق الأريكة، شريطة ألا يعيق ارتفاعها حركتك.ويجب أن يكون الرف الأول على مستوى ظهر الأريكة، فتوضع عليه إطارات الصور، بالإضافة إلى الأغراض المستعملة يومياً.

- خصّصي حائطاً في غرفة نومك، زينيه بورق جدران يحمل نقوشا أنيقة، وثبتي عليه رفاً أو زوجاً منها.

- احذري استعمال الرفوف بشكل عشوائي، فيجب أن تشغل حائطاً وحيداً في الغرفة.

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