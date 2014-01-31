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kim kardashian تطلّق إمرأة سعودية من زوجها

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kim kardashian تطلّق إمرأة سعودية من زوجها kim kardashian تطلّق إمرأة سعودية من زوجها

قررت امرأة سعودية التشبّه بـkim kardashian بعد أن لاحظت إعجاب زوجها بالفنانة العالمية، لكن النتيجة كانت كارثية، فطلقها.

وفي التفاصيل أنّ سيّدة من جنوب مدينة الباحة سعت إلى التشبه بـkim عبر اللجوء إلى طبيب تجميل في إحدى عيادات جدّة لحقنها بالبوتوكس، ثمّ قامت بتغيير تسريحة شعرها لتجعلها مماثلة لتسريحة kim، أملة في أن تحظى باهتمامٍ أكبر من زوجها، ولو على حساب قناعتها بأنه سوف يكون اهتماماً منه بنسخةٍ عن الأصل، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

لكن السيدة فوجئت بردّ فعل زوجها خلافاً للمتوقّع، إذ أثار التصرف استياء زوجها، ليس لأنه أراد أن يعبّر لها عن حبّه لها كما هي، وإنما لسبب ما لم يفصح عنه، فيما صارحها بأنه لم يعد يتقبّلها، وأنه يفضّل الانفصال عنها، فوقع الطلاق وتزوّج غيرها.

السيّدة حاولت أن تتشبه بنجمة عالمية لإرضاء زوجها عبر التشبّه بفتاة أحلامه، وقبلت أن تلغي شخصيتها وكيانها من أجل الحفاظ على زوجها، لكن رياحها جاءت بما لا تشتهيه سفنها، فكان الطلاق بانتظارها. فهل يا ترى أراد  الزوج  kim kardashian الحقيقية أم أن عمليات التجميل فشلت في جعل الزوجة شبيهة حقيقية للنجمة العالمية؟!

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