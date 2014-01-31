كيف بدت النجمات في مهرجان سوق واقف؟

ضمن فعاليات مهرجان سوق واقف، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، أطلت الفنانات أصالة ولطيفة وديانا حداد و جنات، ليبهرن جمهورهن بحضورهن اللافت وأزيائهن التي اخترنها.

البداية كانت مع النجمة المغربية جنات، التي ارتدت فستاناً أحمر، عاري الكتفين، بتصميم صاخب. زيّنت جنات فستانها بطقم من الألماس مع ساعة مزينة بالألماس، ولكن إطلالتها لم تكن على قدر من الأناقة المطلوبة.

أصالة بدورها اختارت فستاناً طويلاً باللونين الأسود والكحلي، وبتصميم ملكي فخم. وبدت بمنتهى الأناقة خصوصاً مع اختيارها مجوهرات بألوان تليق بالفستان.

أما لطيفة، فاتجهت الى ألوان مشرقة مع فستان أصفر تزيّنه بعض الزهور باللون الكحلي. تميّز الفستان بتصميمه المحتشم والبسيط. كان لائقاً بإطلالتها رغم أنه أظهرها أسمن مما هي عليه في الحقيقة.

أما ليلة أمس، فكانت نجمتها الفنانة اللبنانية ديانا حداد، التي أضاءت المسرح بفستان من الساتان الأبيض، مطرّز مع كتفين تكسوهما الشراريب الناعمة. وكان التصميم مناسباً لذوق ديانا المتّسم بالرصانة.

شاهدي إطلالات النجمات اللواتي أحيين حفلاتهن، وتابعي أخبارنا لمزيد من الإطلالات في هذا المهرجان.