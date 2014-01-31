الصوف والفرو لأناقتك هذا الشتاء …Wool & Fur

لأناقتك هذا الموسم، اختاري الخامات الدافئة التي تضفي لمسة من التميز والتألق على إطلالتك.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: M Siala.

- الأزياء من محلات: Kamishibai, Chloe, Saint Laurent, Marc Jacobs, Balenciaga, Celine, Fendi, Stella, Hogan, Boutique1, Marni, Tods, McCartney – بيروت.

الصورة رقم 1:

- بنطلون من الجلد الأسود. سعره 4095$.

- جاكيت من الجلد والفرو باللون العاجي. سعرها 2275$.

الإثنان من Chloé.

- قبعة من الفرو من Nonu. سعرها 153$. متوفرة في محلات Kamishibai.

- حقيبة صغيرة من Saint Laurent. سعرها 2335$.

الصورة رقم 2:

- تنورة من الصوف باللون الرمادي الفاتح. سعرها 870$.

- كنزة من الصوف باللون الرمادي الداكن. سعرها 1470$.

الإثنان من Celine.

- حقيبة صغيرة من الفرو باللون البنفسجي من Fendi. سعرها 1720$.

- قبعة باللون الرمادي من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 3:

- كنزة من الصوف باللون العاجي من Saint Laurent. سعرها 865$.

- بنطلون من الجلد من Balenciaga. سعرها 1635$.

- بوتس باللون البني من Hogan. سعره 752$.

- وشاح من الفرو من Fendi. سعره 8970$.

- قبعة باللون البيج من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 4:

- معطف باللون البيج من Marc Jacobs. سعره 2495$.

- بوتس ذو كعب منخفض من Tods. سعره 978$.

- وشاح من الفرو من Fendi. سعره 2995$.

- قبعة باللون البيج من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 5:

- جينز. سعره 313$.

- كنزة صوفية. سعرها 393$.

الإثنان من DNM ومتوفران لدى Boutique 1.

- حقيبة من الفرو من Marni. سعرها 1885$.

الصورة رقم 6:

- توب باللون العاجي والأسود من Balenciaga. سعرها 1245$.

- جيليه من الفرو من Marni. سعرها 3070$.

- بنطلون باللون العاجي من Victoria Beckham. سعره 287$. ومتوفر لدى Boutique 1.

- حقيبة من Chloe. سعرها 3430$.

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