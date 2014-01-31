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الصوف والفرو لأناقتك هذا الشتاء …Wool & Fur

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الصوف والفرو لأناقتك هذا الشتاء …Wool & Fur الصوف والفرو لأناقتك هذا الشتاء …Wool & Fur

لأناقتك هذا الموسم، اختاري الخامات الدافئة التي تضفي لمسة من التميز والتألق على إطلالتك.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: M Siala.
- الأزياء من محلات: Kamishibai, Chloe, Saint Laurent, Marc Jacobs, Balenciaga, Celine, Fendi, Stella, Hogan, Boutique1, Marni, Tods, McCartney – بيروت.

الصورة رقم 1:
- بنطلون من الجلد الأسود. سعره 4095$.
- جاكيت من الجلد والفرو باللون العاجي. سعرها 2275$.
الإثنان من Chloé.
- قبعة من الفرو من Nonu. سعرها 153$. متوفرة في محلات Kamishibai.
- حقيبة صغيرة من Saint Laurent. سعرها 2335$.

الصورة رقم 2:
- تنورة من الصوف باللون الرمادي الفاتح. سعرها 870$.
- كنزة من الصوف باللون الرمادي الداكن. سعرها 1470$.
الإثنان من Celine.
- حقيبة صغيرة من الفرو باللون البنفسجي من Fendi. سعرها 1720$.
- قبعة باللون الرمادي من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 3:
- كنزة من الصوف باللون العاجي من Saint Laurent. سعرها 865$.
- بنطلون من الجلد من Balenciaga. سعرها 1635$.
- بوتس باللون البني من Hogan. سعره 752$.
- وشاح من الفرو من Fendi. سعره 8970$.
- قبعة باللون البيج من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 4:
- معطف باللون البيج من Marc Jacobs. سعره 2495$.
- بوتس ذو كعب منخفض من Tods. سعره 978$.
- وشاح من الفرو من Fendi. سعره 2995$.
- قبعة باللون البيج من Henry Cottons. سعرها 113$. متوفرة في محلات Kamishibai.

الصورة رقم 5:
- جينز. سعره 313$.
- كنزة صوفية. سعرها 393$.
الإثنان من DNM ومتوفران لدى Boutique 1.
- حقيبة من الفرو من Marni. سعرها 1885$.

الصورة رقم 6:
- توب باللون العاجي والأسود من Balenciaga. سعرها 1245$.
- جيليه من الفرو من Marni. سعرها 3070$.
- بنطلون باللون العاجي من Victoria Beckham. سعره 287$. ومتوفر لدى Boutique 1.
- حقيبة من Chloe. سعرها 3430$.

 

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