ياهو ترصد محاولة لاختراق حسابات مستخدميها‎

رصدت شركة ياهو محاولة منسقة لاختراق حسابات المستخدمين بعد قرصنه كلمات سر بريدهم الإلكتروني، وأكدت أنه لا يوجد دليل على الاستيلاء بشكل مباشر على هذه الحسابات وأنها اتخذت الإجراءات الفورية لحماية المستخدمين.

أعلنت شركة ياهو انها رصدت محاولة منسقة للحصول على بيانات المستخدميين و كلمات السر الخاصة ببريدهم الالكترونية باستخدام برنامج كمبيوتر خبيث، واكدت الشركة انها اتخذت خطوات فورية الذين تعرضوا لمحاولة اختراق تحثهم على ضرورة تغيير كلمات السر الخاصة بهم.

و أضافت شركة ياهو فى بيان لها ” ان المعلومات التى استهدفها الهجوم تبو انها أسماء و عناوين للبريد الالكترونى من الحسابات التى شملتها محاولة اخرى.

أكدت ياهو انها قام على الفور بتطبيق اجراءات اضافية احترازية لصد اى هجمات على انظمتها، و انها تستخدم خطوة ثانية للتحقق من الهوية بما يسمح للمستخدمين بمزيد من الحماية لحساباتهم.

(رويترز)