يعالون: “حماس ” ستدفع ثمنا باهظا إذا لم يتوقف اطلاق الصواريخ على إسرائيل

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون مجددا من عواقب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ..محملا حركة “حماس” المسئولية في هذا الأمر.

وقال يعالون في تصريح نقله موقع إخبارى اسرائيلى اليوم الجمعة: “إن إسرائيل لن تحتمل أي محاولة لإعادة الأوضاع للأيام التي سبقت عملية عامود السحاب (الحرب الاسرائيلية على القطاع في نوفمبر 2012)”، مؤكدا أن جيشه سيرد على كل “هجوم وعلى كل محاولة للمس بمواطني إسرائيل وتشويش حياتهم”.

وحمل يعالون “حماس” المسئولية “عن كل هجوم يأتي من غزة، وأنها ستدفع ثمنا باهظا في حال لم تتمكن من بسط سيطرتها لمنع العمليات ضد إسرائيل” (حسب قوله).

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قد شن اليوم سلسلة غارات على مواقع مختلفة بقطاع غزة مما أدى الى تدمير عدد من المباني وإصابة 7 فلسطينيين بجروح مختلفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ الليلة الماضية على مستوطنة “نتيفوت” الاسرائيلية في النقب شرقى القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

أ ش أ