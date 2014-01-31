بالصور .. محافظ أسيوط يكرم “محمود محي” نجم ستار أكاديمي في احتفالية كبرى

قام اللواء إبراهيم حماد, محافظ أسيوط مساء أمس بتكريم المطرب الشاب محمود محيى الحائز مؤخراً على لقب نجم ستار اكاديمي فى نسخته التاسعة وذلك فى احتفالية كبرى بقصر ثقافة أسيوط بحضور سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومنح اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط درع المحافظة ومكافئة مالية قدرها 10 ألاف جنيه للمطرب الشاب محمود محى بن محافظة أسيوط لتميزه فى مجال الغناء وفوزه بجائزة ستار أكاديمى.

وأكد محافظ أسيوط أن ذلك التكريم يأتي فى إطار اهتمام المحافظة بتكريم أبنائها المتميزين فى جميع المجالات ليكونا مثلاً يحتزى به لشباب المحافظة الذين اثبتوا جدارتهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

كما أحيت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة الفنان حسام حسنى الاحتفالية الفنية بمسرح قصر الثقافة وشارك الفنان الشاب محمود محى فرقة الموسيقى العربية فى حفلها بتقديم العديد من الأغانى التراثية والمتنوعة والتى نالت إعجاب جمهوره.

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