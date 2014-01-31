أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. محافظ أسيوط يكرم “محمود محي” نجم ستار أكاديمي في احتفالية كبرى

Google+ Print
بالصور .. محافظ أسيوط يكرم “محمود محي” نجم ستار أكاديمي في احتفالية كبرى بالصور .. محافظ أسيوط يكرم “محمود محي” نجم ستار أكاديمي في احتفالية كبرى

محافظ أسيوط يكرم “محمود محى” نجم ستار أكاديمي في إحتفالية كبرى

قام اللواء إبراهيم حماد, محافظ أسيوط مساء أمس بتكريم المطرب الشاب محمود محيى الحائز مؤخراً على لقب نجم ستار اكاديمي فى نسخته التاسعة وذلك فى احتفالية كبرى بقصر ثقافة أسيوط بحضور سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومنح اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط درع المحافظة ومكافئة مالية قدرها 10 ألاف جنيه للمطرب الشاب محمود محى بن محافظة أسيوط لتميزه فى مجال الغناء وفوزه بجائزة ستار أكاديمى.

وأكد محافظ أسيوط أن ذلك التكريم يأتي فى إطار اهتمام المحافظة بتكريم أبنائها المتميزين فى جميع المجالات ليكونا مثلاً يحتزى به لشباب المحافظة الذين اثبتوا جدارتهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

كما أحيت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة الفنان حسام حسنى الاحتفالية الفنية بمسرح قصر الثقافة وشارك الفنان الشاب محمود محى فرقة الموسيقى العربية فى حفلها بتقديم العديد من الأغانى التراثية والمتنوعة والتى نالت إعجاب جمهوره.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا