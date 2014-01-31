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كريستيانو رونالدو: الكرة تحتاج فالكاو

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كريستيانو رونالدو: الكرة تحتاج فالكاو كريستيانو رونالدو: الكرة تحتاج فالكاو

بوجوتا، (إفي): بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني اليوم، برسالة دعم للكولومبي رداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي الذي تعرض لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي، قد تبعده عن كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأوضح رونالدو في تصريحات صحفية قائلا "الرسالة التي أرغب في توجيهها له، أن يتحلى بالقوة وأن يتعافى سريعا من الإصابة، فكرة القدم تحتاج لفالكاو".

 

        

وأضاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية العام المنقضي أن النمر الكولومبي يمثل الكثير لمنتخب بلاده، قائلا "كل ما نتمناه أن يعود للملاعب، ولذلك نقول تشجع يا فالكاو".

يذكر أن فالكاو قد أصيب في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في مباراة موناكو بدور الـ32 بكأس فرنسا أمام تشاسيلاي، وخضع بعدها لعملية في الركبة، ولم تحدد بعد إمكانية لحاقه بالمونديال.

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