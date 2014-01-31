التونسي أيمن عبد النور على بعد خطوات من موناكو

باريس / أ ش أ / اقترب المدافع التونسي أيمن عبد النور من الانضمام لموناكو الفرنسي قادما من نادى تولوز.

وافادت الانباء بأن الصفقة ستتم في نطاق الإعارة لمدة ستة أشهر مع إمكانية ان يقوم فريق الإمارة بشراء اللاعب بصفة نهائية بعد انتهاء مدة الاعارة.

ويبدو أن تولوز الفرنسي استبق رحيل مدافعه التونسى بالاعلان الاربعاء عن التعاقد مع المدافع الصربي دوزان فيسكوفاك لمدة ثلاثة اعوام ونصف.

وعلى عكس معظم اللاعبين التونسيين الاخرين، شارك أيمن عبد النور بشكل منتظم مع ناديه منذ التحاقه بالدوري الفرنسي مما مكنه من أن يصبح واحدا من أكثر المدافعين المطلوبين.