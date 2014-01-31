سلامتك خليفة.. تشكيل بشري ومبادرة محبة للقائد

قام عدد من العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، بتشكيل بشري لعبارة "سلامتك خليفة" بأجسامهم بمشاركة المدير العام ونائب المدير العام، وجميع منتسبي الإدارة من الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين بالإدارة، في مبادرة تحمل رسالة حب ووفاء وولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ابتهالاً بسلامة سموّه وعرفاناً وتقديراً لقيادتنا العليا.

وقال العقيد الزعابي إن هذه المبادرة تعبير صادق عن المحبة والولاء لقائد المسيرة، وأقل ما يمكن أن نرفعه من عرفان لصاحب الأيادي الكريمة التي لم تبخل علينا يوماً بالدعم والعطاء في سبيل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الدولة، والمقيمين على أرضها.

وتم الإعداد لهذه المشاركة بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ من خلال استخدام تقنية التصوير الجوّي وفقاً لأفضل المعدات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

>