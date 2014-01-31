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محمد يوسف: الأهلي تعرض لظروف صعبة أمام المقاولون

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محمد يوسف: الأهلي تعرض لظروف صعبة أمام المقاولون محمد يوسف: الأهلي تعرض لظروف صعبة أمام المقاولون

محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي، أن الخسارة واردة في كرة القدم وأن الفريق واجه بعض الظروف الصعبة أمام المقاولون أبرزها الإصابات التي تعرض لها أحمد فتحي وصبري رحيل، بجانب احتساب ضربة جزاء ضد الفريق.

وقال يوسف في تصريحاته عقب اللقاء الذي انتهى بفوز المقاولون العرب على الأهلي بنتيجة 2-1، “إنه رغم ذلك إلا أن اللاعبين لم يقصروا وخاصة في الشوط الثاني وعقب تقدم المقاولون ضغط الأهلي بقوة وكان قريب من إدراك التعادل”.

وحول الدفع بمحمد ناجي جدو، أوضح يوسف أن جدو كان يشارك في تدريبات هال سيتي ومن ثم تم الدفع به للاستفادة من سرعته، أما حسام عاشور فأشار مدرب الأهلي إلى أنه لم يشارك لأنه عائد من فترة غياب طويلة نتيجة الإصابة.

أ ش أ

 

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