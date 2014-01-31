الإفراج عن عائلة رئيس مدينة الأنبار العراقية بعد قيام مسلحين باختطافهم

أفرجت جماعات مسلحة بالعراق عن أفراد عائلة رئيس مدينة الأنبار صباح كرحوت ، والتى كانت قد قامت باختطافهم منذ عدة أيام بعد ان قاموا بنسف المنزل

من جانبه قال رئيس مجلس الانبار صباح كرحوت ، إن تفجير منزله واختطاف عدد من أفراد عائلته من بينهم شقيقه هو ضريبة يدفعها إزاء مواقفه الوطنية وخصوصا من قضية الأنبار.

وأشار كرحوت ، إلى أنه تم الإفراج عن جميع المختطفين، ودعا في تصريح لقناة البغدادية ، عشائر الأنبار إلى وقفة جادة وشريفة لإنهاء الأزمة حقنا للدماء، وكان مسلحون قد فجرو منزل كرحوت في منطقة الكرمة واختطفوا عددا من أفراد عائلته.