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الإفراج عن عائلة رئيس مدينة الأنبار العراقية بعد قيام مسلحين باختطافهم

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الإفراج عن عائلة رئيس مدينة الأنبار العراقية بعد قيام مسلحين باختطافهم الإفراج عن عائلة رئيس مدينة الأنبار العراقية بعد قيام مسلحين باختطافهم

أفرجت جماعات مسلحة بالعراق عن أفراد عائلة رئيس مدينة الأنبار صباح كرحوت ، والتى كانت قد قامت باختطافهم منذ عدة أيام بعد ان قاموا بنسف المنزل

من جانبه قال رئيس مجلس الانبار صباح كرحوت ، إن تفجير منزله واختطاف عدد من أفراد عائلته من بينهم شقيقه هو ضريبة يدفعها إزاء مواقفه الوطنية وخصوصا من قضية الأنبار.

وأشار كرحوت ، إلى أنه تم الإفراج عن جميع المختطفين، ودعا في تصريح لقناة البغدادية ، عشائر الأنبار إلى وقفة جادة وشريفة لإنهاء الأزمة حقنا للدماء، وكان مسلحون قد فجرو منزل كرحوت في منطقة الكرمة واختطفوا عددا من أفراد عائلته.

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