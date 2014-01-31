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مصر للطيران: نقل 90 ألف معتمر خلال شهر يناير الحالي

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مصر للطيران: نقل 90 ألف معتمر خلال شهر يناير الحالي مصر للطيران: نقل 90 ألف معتمر خلال شهر يناير الحالي

الطيار حسام كمال – رئيس للطيران

صرح الطيار حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لنقل المعتمرين يسير بإنتظام ووفقاً لمعدلات التشغيل الطبيعية ، في الوقت الذي تنظم فيه الشركة حاليا رحلات لعودة المدرسين المصريين من الدول العربية لقضاء أجازة نصف العام الدراسي ، وقال أقلّت الشركة منذ مطلع شهر يناير الحالي و حتى اليوم الجمعة 31 يناير 90745 معتمرًا على 422 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة .

وأضاف كمال أن الشركة نقلت 73088 معتمرًا إلى جدة علي 325 رحلة جوية أقلعت 263 رحلة منها من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي و 55 رحلة من مطار برج العرب بالإسكندرية فضلًا عن 7 رحلات أقلعت من مطار الأقصر الدولي ، كما استقبل مطار المدينة المنورة 97 رحلة لمصر للطيران خلال الشهر ذاته نقلت 17657 معتمرا بواقع 72 رحلة من القاهرة و25 رحلة من الإسكندرية .

وأعلن الطيار حسام كمال أن مصرللطيران طرحت سعة مقعدية علي جميع رحلات الشركة المتجهة إلي جدة والمدينة المنورة خلال شهر يناير الحالي تستوعب نحو 97167 راكب بزيادة 7% عن عدد المعتمرين الفعليين خلال هذه الفترة .

وأضاف إن الشركة علي استعداد لتلبية كافة الطلبات المقدمة من شركات السياحة والجمعيات وجميع الجهات المنظمة لموسم العمرة لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المتبقية من عمرة المولد النبوي الشريف وعمرة شهر رجب وشعبان وشهر رمضان المعظم بتوفير سعة مقعدية كبيرة علي رحلاتها خلال الفترة القادمة، حيث تمتلك مصرللطيران 81 طائرة من أحدث الطرازات يتم المناورة بهما للتعامل بكفاءة عالية مع مواسم الذروة وكثافة التشغيل مثل موسمي الحج والعمرة وموسم عودة المدرسين .

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